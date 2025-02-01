Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight hinter Gittern

Staffel 4Folge 10vom 01.02.2025
Folge 10: Knight hinter Gittern

46 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12

Bei dem Architekten Matt Erickson wird eingebrochen. Bonnie und Michael nehmen daraufhin sofort die Ermittlungen auf. Die Spur führt dabei zu zwei inhaftierten Frauen. Während Michael und "K.I.T.T." die beiden Häftlinge bis zu ihrer Zelle zurückverfolgen, schleust sich Bonnie als Undercoveragentin in das Gefängnis ein ...

