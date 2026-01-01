Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 4Folge 15
Folge 15: Zauberspiele

46 Min.Ab 12

Michael erhält von der Foundation den Auftrag, zwei Morde zu untersuchen. Hauptverdächtiger ist dabei der Magier Templeton. Doch der hat für beide Taten ein wasserdichtes Alibi. Kann Michael doch noch den wahren Mörder von Dr. Hendersen und dessen Vorgänger ausfindig machen?

