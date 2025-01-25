Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Aus Spaß wird bitterer Ernst

NBCUniversalStaffel 4Folge 6vom 25.01.2025
Aus Spaß wird bitterer Ernst

Aus Spaß wird bitterer ErnstJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 6: Aus Spaß wird bitterer Ernst

45 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Michael Knight verfolgt die Spur einer Biker-Gang, die einen LKW der Foundation gestohlen hat. Was die Jungs nicht wissen: Der Wagen ist nicht wie vermutet mit Alkohol, sondern mit einem modernen Hightech-Gerät beladen. Mit Hilfe eines Computergenies unter ihnen finden sie heraus, wie sie sich die Beute zu Nutze machen können. Als Erstes rauben sie eine Bank aus ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen