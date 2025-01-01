Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Staffel 4Folge 17
Folge 17: Wer anderen eine Grube gräbt

47 Min.Ab 12

Michaels Freund Lew Jonas wird von dem Mafiaboss Ronald Becker ermordet. Als dieser daraufhin versucht, im Zuge eines illegalen Autorennens über die Grenze zu gelangen und so vor dem FBI und der Foundation zu fliehen, lässt Knight nichts unversucht, um Becker dingfest zu machen.

