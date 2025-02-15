Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 16: Die Boxmeisterschaft
46 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12
Michael untersucht den Fall eines toten Sportjournalisten. Derweil macht sich ein früherer Boxchampion bereit für seinen allerletzten Kampf. Was er jedoch nicht weiß: Der Kampf könnte für ihn auf Grund seines Gesundheitszustandes tödlich enden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH