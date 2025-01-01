Knight Rider
Folge 10: Knight hinter Gittern
Bei dem Architekten Matt Erickson wird eingebrochen. Bonnie und Michael nehmen daraufhin sofort die Ermittlungen auf. Die Spur führt dabei zu zwei inhaftierten Frauen. Während Michael und "K.I.T.T." die beiden Häftlinge bis zu ihrer Zelle zurückverfolgen, schleust sich Bonnie als Undercoveragentin in das Gefängnis ein ...
