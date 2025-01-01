Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Die Bodenspekulanten

Staffel 4Folge 11
Die Bodenspekulanten

Knight Rider

Folge 11: Die Bodenspekulanten

46 Min.Ab 12

Reginald Cornelius macht sich auf den Weg nach Chicago, um dort das Benefizkonzert von Charley Conners zu sehen, das in Josh Bevins Bar stattfinden soll. Doch als Josh nicht erscheint, weil er von einem Schlägertrupp bis aufs Übelste verprügelt wurde, schalten sich Michael und "K.I.T.T." ein, um der Sache auf den Grund zu gehen.

