Knight Rider
Folge 15: Zauberspiele
46 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Michael erhält von der Foundation den Auftrag, zwei Morde zu untersuchen. Hauptverdächtiger ist dabei der Magier Templeton. Doch der hat für beide Taten ein wasserdichtes Alibi. Kann Michael doch noch den wahren Mörder von Dr. Hendersen und dessen Vorgänger ausfindig machen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH