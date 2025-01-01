Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

NBCUniversalStaffel 4Folge 22
47 Min.Ab 12

Michael wird Zeuge, wie der Archäologe Towers aus dem Fenster stürzt und stirbt. Als er den angeblichen Selbstmord genauer unter die Lupe nimmt, trifft Michael auf Elisabeth Wesley, die ihm interessante Informationen zukommen lässt. Offenbar waren Towers und seine Kollegen hinter einer geheimnisvollen Krone her. Doch welche Bedeutung hat der Ohrclip, den Michael bei der Leiche findet, und was hat die Voodoo-Prinzessin mit der ganzen Sache zu tun?

NBCUniversal
