Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider

Die heilige Grabstätte

NBCUniversalStaffel 4Folge 5vom 25.01.2025
Die heilige Grabstätte

Die heilige GrabstätteJetzt kostenlos streamen

Knight Rider

Folge 5: Die heilige Grabstätte

46 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Michael Knight hilft bei der Suche nach einem Archäologen. Dieser arbeitete gerade auf einem Land, das ursprünglich einem Indianerstamm gehört. Gleichzeitig ist jedoch auch der Unternehmer Cyrus Oakes an dem Grundstück interessiert, um dort nach Öl zu bohren. Wie praktisch, dass der Archäologe genau zu diesem Zeitpunkt spurlos verschwindet ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider
NBCUniversal
Knight Rider

Knight Rider

Alle 4 Staffeln und Folgen