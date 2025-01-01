Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 4Folge 9
Der Tod fährt mit

Folge 9: Der Tod fährt mit

46 Min.Ab 12

Als einer ihrer besten Fahrer auf der Rennstrecke tödlich verunglückt, bittet eine alte Freundin von Bonnie, Elena Thomas, Michael um Hilfe. Er soll herausfinden, was wirklich passiert ist, denn Elena geht fest davon aus, dass es sich dabei nicht einfach um einen tragischen Unfall handelt - sondern um Sabotage.

