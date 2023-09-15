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Kolosseum

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 15.09.2023
Die Erbauer

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Kolosseum

Folge 2: Die Erbauer

43 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 12

Kaiser Domitian beauftragt den talentierten Haterius mit dem Bau eines unterhalb des Kolosseums gelegenen Labyrinths. Der Druck auf den Baumeister ist hoch: Arbeitet er nicht zu des Kaisers Zufriedenheit, könnte es ihn sein Leben kosten.

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