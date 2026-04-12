Kolosseum
Folge 8: Der Heide
43 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 16
Im vierten Jahrhundert n.Chr. wird das Römische Reich von Erdbeben, Bränden und Invasionen der Barbaren erschüttert. Auch gibt eine religiöse Spaltung. Mit dem Zerfall des Reiches verliert auch das Kolosseum als Symbol des Ruhms und Wohlstands seine Leuchtkraft.
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Kolosseum
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Genre:Dokumentation, Frühgeschichte
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC