Kolosseum
Folge 3: Die Beastmaster
43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 16
Ein Mann namens Carpophorus wird von den Römern versklavt und macht sich einen Namen als Beastmaster. Furchtlos betritt er die Arena des Kolosseums und kämpft mit wilden exotischen Tieren.
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Kolosseum
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Frühgeschichte
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC