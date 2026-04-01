Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kolosseum

Commodus

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 12.04.2026
Commodus

CommodusJetzt kostenlos streamen

Kolosseum

Folge 7: Commodus

43 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 16

Unter der Herrschaft des römischen Kaisers Commodus steht es schlecht um die römische Bevölkerung. Hunger, Aufruhr und eine unstabile Regierung prägten die 12 Jahre seiner Führung. Das Kolosseum steht dennoch im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Treibens.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kolosseum
Kabel Eins Doku
Kolosseum

Kolosseum

Alle 1 Staffeln und Folgen