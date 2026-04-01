Kolosseum
Folge 6: Der Wissenschaftler
43 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 16
Der römische Wissenschaftler Galan legt einen beachtlichen Karrieresprung hin: Vom bescheidenen Physiker zum angesehenen Arzt und engen Vertrauten des Imperators Marcus Aurelius.
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Kolosseum
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Frühgeschichte
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC