SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1
46 Min.Ab 12

Ein Augenzeuge, der in der Nacht angeblich beobachtet hat, wie eine junge Frau eine andere umgebracht hat, alarmiert die Polizei. Obwohl Marc und sein Team am vermeintlichen Tatort kaum Spuren finden können, weiß Rex, wo sich die Täterin zuletzt aufgehalten hat. Als sich kurz darauf die Mörderin mit einer provokanten E-Mail bei der Polizei meldet und den Aufenthaltsort der Leiche bekannt gibt, stellt sich heraus, dass es sich bei dem Opfer um ein Model handelt ...

