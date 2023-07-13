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Kommissar Rex

Endlich ist die Bestie tot

SAT.1Staffel 10Folge 3vom 13.07.2023
Endlich ist die Bestie tot

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Kommissar Rex

Folge 3: Endlich ist die Bestie tot

45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12

Jürgen Zartmann hat wirklich keinen guten Tag erwischt: Als er seinen kleinen Sohn Sascha und seine Tochter Tanja zur Schule bringt, kommt es zu einem heftigen Streit mit dem Freund der Tochter. Dann wirft ihm sein Partner Dvorak vor, mit seinen gewagten Geschäften die gemeinsame Firma zu ruinieren, seine Frau Christine eröffnet ihm, dass sie sich von ihm scheiden lassen will, und ein Anrufer erpresst ihn. Schließlich wird Zartmann in einem Park erschossen.

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