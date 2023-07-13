Endlich ist die Bestie totJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 3: Endlich ist die Bestie tot
45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Jürgen Zartmann hat wirklich keinen guten Tag erwischt: Als er seinen kleinen Sohn Sascha und seine Tochter Tanja zur Schule bringt, kommt es zu einem heftigen Streit mit dem Freund der Tochter. Dann wirft ihm sein Partner Dvorak vor, mit seinen gewagten Geschäften die gemeinsame Firma zu ruinieren, seine Frau Christine eröffnet ihm, dass sie sich von ihm scheiden lassen will, und ein Anrufer erpresst ihn. Schließlich wird Zartmann in einem Park erschossen.
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Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF