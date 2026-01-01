Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Ein Mann ohne Gedächtnis

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 2
Ein Mann ohne Gedächtnis

Ein Mann ohne GedächtnisJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 2: Ein Mann ohne Gedächtnis

46 Min.Ab 12

Dr. Graf wird in einem Heurigenlokal Zeuge eines Mordanschlages: Aus einem Hinterhalt schießt ein Mann mit Zielfernrohr auf einen jungen Lokalgast, der zwar überlebt, dabei aber durch den Streifschuss am Kopf sein Gedächtnis verliert. Marc und Kunz gelingt es, die Identität des Opfers zu klären: Er heißt Walter Kobera, die Ereignisse rund um ihn bleiben aber ein Geheimnis. Zur Lösung könnte möglicherweise ein Amulett beitragen, das ein Bild einer auffallend schönen Frau zeigt ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen