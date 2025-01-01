Kommissar Rex
Folge 4: Doping
45 Min.Ab 12
Ein zweitklassiges Eishockey-Team trainiert hart in der Halle - jedoch weniger das Spielen selbst, als die Prügeleien dabei. Da der Spieler Gebauer viele harte Schläge aushält, hat sein Teamkollege den Verdacht, dass er sich dopt, um die Schmerzen zu ertragen - der Verdacht ist begründet. Der Kollege stürzt bald darauf durch den Lüftungsschacht der Klimaanlage und bleibt tot auf dem Eis liegen, seine Leiche wird später auf einer Mülldeponie gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1