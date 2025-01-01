Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 4
Folge 4: Doping

45 Min.Ab 12

Ein zweitklassiges Eishockey-Team trainiert hart in der Halle - jedoch weniger das Spielen selbst, als die Prügeleien dabei. Da der Spieler Gebauer viele harte Schläge aushält, hat sein Teamkollege den Verdacht, dass er sich dopt, um die Schmerzen zu ertragen - der Verdacht ist begründet. Der Kollege stürzt bald darauf durch den Lüftungsschacht der Klimaanlage und bleibt tot auf dem Eis liegen, seine Leiche wird später auf einer Mülldeponie gefunden ...

