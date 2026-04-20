Kommissar Rex
Folge 2: Laib und Leben
89 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
In Wien wird die Leiche eines bekannten Bäckers gefunden - im Ofen seiner Backstube. Rex und Max übernehmen die Ermittlungen, die ein Netzwerk aus Gier, Verrat und nachbarschaftlichen Konflikten enthüllen. Außerdem muss Max sich mit dem Wiederauftauchen seiner Ex Sarah und mit den Zukunftsplänen seiner Tochter Anna auseinandersetzen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 9-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF