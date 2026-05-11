Kommissar Rex
Folge 5: Rex Undercover
90 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Bei einem raffinierten Diamantenraub wittert Rex Sprengstoff in einem Kongresssaal. Um einen aufwändigen Coup zu verhindern, müssen Rex und Max undercover gehen, wobei es zu einem dramatischen Showdown kommt. Parallel dazu bewältigt Max private Herausforderungen, als seine Tochter Anna ausziehen möchte und die Beziehung zu seiner Ex-Frau Sarah für zusätzliche emotionale Turbulenzen sorgt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF