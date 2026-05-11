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Kommissar Rex

Rex Undercover

SAT.1Staffel 11Folge 5vom 11.05.2026
Rex Undercover

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Kommissar Rex

Folge 5: Rex Undercover

90 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Bei einem raffinierten Diamantenraub wittert Rex Sprengstoff in einem Kongresssaal. Um einen aufwändigen Coup zu verhindern, müssen Rex und Max undercover gehen, wobei es zu einem dramatischen Showdown kommt. Parallel dazu bewältigt Max private Herausforderungen, als seine Tochter Anna ausziehen möchte und die Beziehung zu seiner Ex-Frau Sarah für zusätzliche emotionale Turbulenzen sorgt.

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