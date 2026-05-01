Kommissar Rex
Folge 6: Der Rosenkavalier
88 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Max und Rex werden feierlich mit dem Verdienstorden ausgezeichnet, während mitten in Wien ein furchtbarer Mord geschieht. Die Leiche der jungen Miriam Hochburg sitzt fixiert auf einem Stuhl, in einem roten Kleid mit starrem Blick, neben ihr ein Strauß Rosen und eine Flasche Wein. Die Inszenierung weckt sofort Erinnerungen. Sie entspricht exakt der Handschrift von Harald Binder, dem "Rosenkavalier" - einem Serienmörder, den Max vor Jahren hinter Gitter gebracht hat.
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF