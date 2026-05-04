Kommissar Rex
Folge 4: Tod im Rampenlicht
87 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Ein Date mit Rettungssanitäterin Julia endet für Max am sonst so beschaulichen Semmering in einem Geiseldrama. Nach einem gemeinsamen Theaterbesuch geraten die beiden in Vertrickungen aus Eifersucht, Neid und Vergeltung. Können sie die Situation entschärfen und den Täter stellen?
Weitere Folgen in Staffel 11
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 9-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF