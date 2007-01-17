Küstenwache
Folge 13: Schuss ins Herz
Auf der Yacht des Schiffsbauunternehmers Siegfried Pahls hat es einen Überfall mit heftigem Schusswechsel gegeben. Der Personenschützer Helling hat Glück gehabt, sein Chef aber wurde von zwei Kugeln getroffen. Der zweite Schuss, aus nächster Nähe abgefeuert, war tödlich. Dabei hatte Pahls offenbar angenehmeren Besuch auf seiner Yacht erwartet. Ein Dinner for two war vorbereitet. Doch selbst Helling weiß nicht, wer die erwartete Dame ist. Auch von den Tätern ist einer ums Leben gekommen, ein Zweiter schwebt noch in Lebensgefahr. Kapitän Ehlers und seine Crew können sie schnell identifizieren. Die beiden jungen Männer sind wohnsitzlos und schlagen sich mit kleineren Delikten durch.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick