Küstenwache

Tödliche Geschäfte

Staffel 10Folge 19vom 21.03.2007
Tödliche Geschäfte

Folge 19: Tödliche Geschäfte

44 Min.Folge vom 21.03.2007Ab 12

Ein Motorboot nähert sich mit Vollgas einer Markierungstonne. Am Steuer sitzt Sven Brock, Testfahrer und Junior-Chef des Bootsteile-Werkes Haller & Brock. Mit ihm an Bord befindet sich der Produktionsleiter Jan Martens. Die beiden testen einen neu entwickelten Hydraulikzylinder. Doch kurz vor dem Ausweichmanöver versagt die Lenkung. Als schließlich ein Notruf auf hoher See die Küstenwache erreicht, ragt nur noch der stark beschädigte Bug des Bootes neben einigen Trümmern aus dem Wasser. Glücklicherweise haben Sven Brock und Jan Martens den Unfall mit nur leichten Verletzungen überlebt. Beide Männer sprechen gegenüber der Küstenwache von einem Fahrfehler.

