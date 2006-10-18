Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 5vom 18.10.2006
44 Min.Ab 12

Auf der Suche nach den vermissten Kindern der Familie Steiner ist die ?Albatros II" auf eine Untiefe aufgelaufen, ausgerechnet jetzt, als sich die übrigen Crew-Mitglieder mit mehreren als Inselpolizisten getarnten Agenten Kämpfe liefern. Der Funkkontakt auf der Insel wurde von den Verbrechern manipuliert und ist weiterhin gestört, so dass Ehlers immer noch nicht weiß, an welchen Positionen sich seine Kollegen befinden. Zur gleichen Zeit bangt die Mannschaft der ?Albatros II" um das Leben ihres Crewmitgliedes Kai Norge. Glücklicherweise war Schneidewind, der ehemalige Sanitäter der ?Albatros", als Besucher auf der Insel.

