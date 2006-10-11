Operation Kreuzfeuer (Teil 1)Jetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 4: Operation Kreuzfeuer (Teil 1)
Nach einer 48-stündigen Übung tritt die übermüdete Crew der "Albatros II" den Rückweg Richtung Neustadt an. Ein neues Gesicht sitzt am Ruder: Alex Johannson, die neue Bootsfrau und Nachfolgerin von Lili Carlson. Hauptkommissar Gruber ist mit dem Ergebnis der bestrittenen Übung allerdings unzufrieden, als ein Funkspruch des BKA die "Albatros II" erreicht. Die Mannschaft erhält den Auftrag, die Urlauberin Carla Steiner mit ihren beiden Kindern von der Ostseeinsel Oie abzuholen und in Verwahrung zu nehmen. Ein ungewöhnlicher Auftrag für die Küstenwache, doch nähere Auskünfte erhalten die Beamten zu Grubers Überraschung nicht. Auf der Insel Oie fehlt jedoch von Carla Steiner und den Kindern jede Spur.
