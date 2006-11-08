Küstenwache
Folge 8: Der letzte Ausweg
Der Fischer Helge Jensen beobachtet nachts von seinem Fischkutter aus, wie etwa eine Meile entfernt aus einem Motorboot ein Mann ein Bündel mit unverkennbarer Form ins Meer wirft: es ist der Körper eines Menschen. Sofort alarmiert Jensen die Küstenwache. Nach kurzer Zeit schon kann Kapitän Ehlers die Leiche aus dem Wasser bergen. Es ist eine Frau, die offensichtlich ermordet wurde. Das Boot mit dem Unbekannten ist jedoch spurlos verschwunden. Jensen konnte glücklicherweise durch sein Fernglas erkennen, dass es sich um das Eigentum der Bootsvermietung Glasner handelt.
