Alles hat seinen Preis
Küstenwache
Folge 11: Alles hat seinen Preis
Mit dem Einsatz aller Kräfte übt das Team der Küstenwache auf der Ostsee den Notfall. Schnelligkeit und Geschick sind für das Überleben im kalten Wasser entscheidend. Doch schon bald muss das Team sein Können in einer realen Situation unter Beweis stellen, denn mitten in der Übung erreicht sie ein Notruf. Unweit der "Albatros II" sind zwei Männer in der See gesichtet worden. Die Küstenwache kann Uwe Jansen retten, doch für den zweiten Mann kommt jede Hilfe zu spät. Jansen erzählt, er habe diesen retten wollen, nachdem er von einem Boot ins Wasser gestürzt sei. Doch eine schwere Wunde am Kopf des Toten deutet auf eine andere Todesursache als Ertrinken hin. Der Tote hat ein Paar Schuhüberzieher, wie sie meistens in Krankenhäusern verwendet werden, bei sich. Die Crew beginnt deswegen mit ihren Ermittlungen im Neustädter Krankenhaus. Der leitende Arzt erkennt Peter Rondorf auf einem Foto. Rondorfs Tochter Anna liegt auf der Intensivstation. Sie wurde am Abend zuvor, nachdem sie im Edelrestaurant "Goldene Krabbe" Fisch gegessen hatte, mit heftigen Symptomen einer Vergiftung eingeliefert. Ihr Zustand ist kritisch, da die Ärzte die Ursache der Vergiftung nicht bestimmen und somit keine geeignete Therapie einleiten können. Sternekoch und Besitzer der "Goldenen Krabbe", Kugler, weist derweilen jede Schuld an der Vergiftung des Mädchens von sich. Natürlich erinnert er sich an den aufgebrachten Mann. Rondorf hatte ihn am frühen Morgen aufgesucht, doch Kugler verwies ihn an einen Fischgroßhändler. Der Besitzer der Fischfabrik wehrt sich vehement gegen jeden Verdacht, verdorbene Ware zu verkaufen. Die Küstenwache hat noch keine heiße Spur. Allerdings scheint merkwürdig, dass Rondorf auf See gefunden wurde und nicht in der Nähe des Hafens. Was hatte er dort draußen zu suchen? Die Ereignisse überschlagen sich, als ein weiterer Patient mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert wird.
