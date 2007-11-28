Küstenwache
Folge 8: Die einzige Zeugin
Wie fast jede freie Minute verbringt auch an diesem Tag Julia Graf die Zeit auf ihrer Yacht "Santana". Der Umstand, dass die junge Frau seit ihrem zwölften Lebensjahr blind ist, hat sie bisher nicht an ihrem Hobby Segeln gehindert. Trotzdem bekommt Julia es mit der Angst zu tun, als sie ganz zufällig im Hafen ein Gespräch mitbekommt, das auf dem Boot nebenan über Handy geführt wird. Sie konnte diesem nur entnehmen, dass ein Verbrechen auf See geplant wird. Als der Unbekannte bemerkt, dass er belauscht wird, kann sie sich in letzter Sekunde an Bord ihres Bootes verstecken. Als der Segler schließlich mit seinem Boot den Hafen verlässt, verliert Julia keine Zeit und meldet den Vorfall der Küstenwache. Doch dort begegnet die Crew ihrer Geschichte erst einmal mit leichter Skepsis. Denn die junge Frau kann nichts Genaues über die angeblich geplante Tat berichten, weder Uhrzeit noch Tag. Erst auf Drängen von Bootsfrau Johannson, die für Julia Sympathie empfindet, beginnen die Ermittlungen über den Fremden, dessen Segelschiff neben der "Santana" lag. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass dieser sich unter falschem Namen in Neustadt aufhielt. Tibor Steingard alias Laurenz Bollinger ist der Küstenwache bereits als ein skrupelloser Gangster bekannt, so war er in der Vergangenheit am mysteriösen Untergang eines Frachters beteiligt. Fortan fürchtet besonders Christian von Heesen um das Leben seiner Freundin Julia, die in den Augen von Bollinger eine unliebsame Zeugin seines verbrecherischen Plans wurde. Von Heesen hat allerdings auch andere Sorgen, denn die Firma "Heesen Bootsmotoren", die er gemeinsam mit seinem Bruder Georg führt, steht kurz vor der Insolvenz. Mittlerweile hat das Team um Kapitän Ehlers ohne weitere konkrete Anhaltspunkte kaum Chancen, ein mögliches Verbrechen zu verhindern. Doch dann überschlagen sich kurz darauf die Ereignisse, als der Matrose eines Frachters auf der Ostsee Bollinger auf einem Fahndungsfoto wieder erkennt . . .
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick