Küstenwache
Folge 2: Seelenverkäufer
44 Min.Folge vom 17.10.2007Ab 12
Unweit der "Albatros II" treibt eine Yacht auf offener See. Auf Deck ist niemand zu erkennen, auch ist der Anker nicht gesetzt und wurde das Steuer nicht fixiert. Augenscheinlich wurde das Boot fluchtartig verlassen. Bei einer Untersuchung an Bord kann die Küstenwache Blutspuren sichern. Alles deutet darauf hin, dass es einen Kampf gegeben hat. Die Papiere der Yacht verraten, dass diese gerade erst nach Russland verkauft worden war. Doch von den erfahrenen Skippern, Till Thieme und Ludger Konz, die das Boot nach Kaliningrad überführen sollten, fehlt jede Spur.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises