Küstenwache
Folge 15: Begraben in der Tiefe
Nah an der Grenze der deutschen Hoheitsgewässer markiert eine große Tonne ein Schiffswrack auf dem Meeresgrund der Ostsee. Vor 30 Jahren ist an dieser Stelle ein ostdeutsches Militärschiff gesunken, zu DDR-Zeiten war das Wrack aus militärischen Gründen nicht zugänglich und somit nicht betaucht worden. Das Team der Küstenwache will aus Routine die Genehmigung der Taucher überprüfen. An Deck der Yacht hält sich der 18-jährige Luka auf, während Klaas Lorenzen, sein Vater, im Alleingang das Wrack betaucht. Doch plötzlich scheint Lorenzen unter Wasser Probleme zu haben. In einer dramatischen Rettungsaktion kann die Crew der 'Albatros II' den Hobbytaucher bergen, doch ihre Hilfe kommt zu spät.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick