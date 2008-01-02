Küstenwache
Folge 12: Ungestillte Rache
Ein heruntergekommener Kutter zieht in der Morgendämmerung die Aufmerksamkeit der Crew der "Albatros II" auf sich. Das scheinbar schon ausrangierte Boot ankert auf hoher See, obwohl es in seinem maroden Zustand einen Hafen nie hätte verlassen dürfen. Auf Deck ist niemand zu erkennen. Kapitän Ehlers und Sanitäter Kai Norge gehen an Bord und machen einen grausigen Fund: Auf dem Vorderdeck liegt der leblose Körper eines Mannes. Erste Erkenntnisse deuten auf einen Unfall hin. Der Tote hatte offensichtlich ausgesprochen viel Alkohol getrunken und ist dann vom Dach des Schiffsaufbaus gestürzt. Es lassen sich weitere Spuren nachweisen, die eindeutig die Anwesenheit einer zweiten Person belegen.
