Küstenwache
Folge 15: Aufgespürt
44 Min.Folge vom 19.01.2011Ab 12
Ausgelassen genießen Nadja und Jannik Jedenborg ihre Segeltour auf der sommerlichen Ostsee. Es ist sehr warm, doch mit ihren Wasserpistolen verschaffen sie sich gegenseitig die ersehnte Abkühlung. Als Nadjas Blick auf die Seekarte fällt, verdüstert sich ihr Blick. Offenbar hat Jannik einen Kurs gewählt, der durch deutsche Hoheitsgewässer führt. Aufgeregt bedrängt sie ihren Mann, den Kurs zu wechseln. Jannik reagiert verärgert. Einige Zeit später hört Nadja ein Poltern an Deck. Plötzlich betritt ein Unbekannter die Kabine. Ängstlich sieht sich Nadja um, aber es ist zu spät für eine Flucht.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Küstenwache
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises