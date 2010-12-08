Küstenwache
Folge 9: Claras Traum
Es ist ihr größter Traum und niemand wird sie davon abhalten: Die 16-jährige Clara Eschenbach besteigt nachts heimlich ihr Segelboot und legt ab, um auf Weltreise zu gehen. Dass sie dabei beobachtet wird, merkt sie nicht. Einige Zeit später ist sie draußen auf See. Eine Flaute zwingt sie, das Segel einzuholen. Plötzlich hört sie ein sich näherndes Motorengeräusch. Ein Unbekannter springt an Bord, Clara flüchtet in die Kajüte. Am nächsten Morgen entdeckt die Crew der "Albatros II" Claras führerloses Segelboot. Kapitän Ehlers und seine Kollegen setzen alle Hebel in Bewegung, um die Spur des Mädchens zu finden. Claras Vater Gert Eschenbach ist entsetzt als er erfährt, dass seine Tochter ohne seine Zustimmung ihre Weltumsegelung machen wollte. Darüber war es zum Streit zwischen ihm und seiner Tochter gekommen. Auch Claras Segeltrainerin Nadine Krebert scheint von der Nachricht überrascht, dass ihr Schützling sich heimlich auf den Weg machen wollte.
