Küstenwache
Folge 8: Gierig
Leonie Stern genießt ihre Segelstunde mit dem attraktiven Segellehrer Mike Westphal. Die Bootsfrau der Küstenwache-Crew kommt viel zu selten dazu, ihre Segelkenntnisse anzuwenden und zu vertiefen. Plötzlich wird die Idylle von einem aggressiven Jetskifahrer gestört. Stern und Westphal beobachten aus der Ferne, wie sich der Mann einer Yacht nähert. Mit Rufen und wilden Gesten versuchen sie vergebens, die Frau auf der Yacht zu warnen. Brutal reißt der vermummte Mann die Frau hoch, zwingt sie auf den Jetski und rast mit ihr davon. Inzwischen hat Stern über Funk ihre Kollegen auf der "Albatros II" informiert. Das Einsatzschiff ist glücklicherweise nicht weit entfernt und nimmt die Verfolgung auf. Kapitän Ehlers und Sanitäter Norge lassen sich mit dem Kontrollboot aussetzen. Als der Jetskifahrer fast eingeholt ist, packt dieser seine Geisel und wirft sie ins Wasser.
