Küstenwache

Der Neue

Staffel 14Folge 16vom 26.01.2011
Der Neue

Küstenwache

Folge 16: Der Neue

44 Min.Folge vom 26.01.2011Ab 12

Die "Küstenwache"-Crew erhält Verstärkung: Marten Feddersen heißt ihr neuer Kollege. Andreas Dobberkau spielt den pfiffigen Maschinisten und Oberkommissar, der eine nicht einfache Nachfolge anzutreten hat. Vor allem Kapitän Holger Ehlers steht dem neuen Kollegen zunächst skeptisch gegenüber. Aber dessen wacher Verstand und Einfallsreichtum beeindrucken auch ihn. Es ist ein großer Tag für das kleine Ingenieurbüro Bauer&Eifler: Die Präsentation des Prototyps eines neuen Jetskis, der durch seine einzigartige Konstruktion nicht nur besonders schnell, sondern vor allem überraschend umweltfreundlich ist, steht bevor. Ein ganz neuer Markt im Segment des Funsports ließe sich damit erobern. Sämtliche Sponsoren und Investoren haben sich auf einer Yacht versammelt, um die Jungfernfahrt auf offener See mit eigenen Augen zu verfolgen.

