Küstenwache
Folge 23: Gefährlicher Handel
Lautlos schleichen Kapitän Sander, Saskia Berg und Leonie Stern über das Deck einer Yacht. Während Sander und Stern bereits am Niedergang stehen, öffnet Berg vorsichtig eine Decksluke und gibt ihren Kollegen stumm das Kommando. Plötzlich erleuchtet eine Blendgranate das Innere der Yacht. Sander und Stern stürmen unter Deck und überwältigen mit schnellen Handgriffen zwei Unbekannte, die den Skipper Martin Rieger auf seiner Yacht überfallen und bedroht haben. Bei der anschließenden Inspektion des Schiffes wird eine große Menge gefälschter Arzneimittel gefunden. Es handelt sich um dieselben verunreinigten Medikamente, die bereits zu ersten Todesfällen im Neustädter Krankenhaus geführt haben, in dem Maschinist Marten Feddersen gerade die Folgen eines Fahrradunfalls auskuriert. Die Küstenwache nimmt erste Ermittlungen auf und erhält für diesen Fall Unterstützung vom Zoll in Person der attraktiven Inspektorin Monika Lüder.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick