Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Gefährlicher Handel

KultKrimiStaffel 14Folge 23vom 16.03.2011
Gefährlicher Handel

Gefährlicher HandelJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 23: Gefährlicher Handel

44 Min.Folge vom 16.03.2011Ab 12

Lautlos schleichen Kapitän Sander, Saskia Berg und Leonie Stern über das Deck einer Yacht. Während Sander und Stern bereits am Niedergang stehen, öffnet Berg vorsichtig eine Decksluke und gibt ihren Kollegen stumm das Kommando. Plötzlich erleuchtet eine Blendgranate das Innere der Yacht. Sander und Stern stürmen unter Deck und überwältigen mit schnellen Handgriffen zwei Unbekannte, die den Skipper Martin Rieger auf seiner Yacht überfallen und bedroht haben. Bei der anschließenden Inspektion des Schiffes wird eine große Menge gefälschter Arzneimittel gefunden. Es handelt sich um dieselben verunreinigten Medikamente, die bereits zu ersten Todesfällen im Neustädter Krankenhaus geführt haben, in dem Maschinist Marten Feddersen gerade die Folgen eines Fahrradunfalls auskuriert. Die Küstenwache nimmt erste Ermittlungen auf und erhält für diesen Fall Unterstützung vom Zoll in Person der attraktiven Inspektorin Monika Lüder.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen