Küstenwache
Folge 25: Falsches Vertrauen
Einsatzleiter Hermann Gruber ist bester Laune: Vor einigen Wochen hat er die attraktive russische Bernsteinhändlerin Alexandra Kalinina kennen gelernt. Zwischen den beiden bahnt sich eine zarte Beziehung an. Während der Einsatzleiter jede freie Minute mit seiner Freundin verbringt, geht in der Einsatzzentrale ein Notruf ein: In der Ostsee treibt die Leiche einer jungen Frau mit einer Schussverletzung in der Brust. Umgehend gibt Kapitän Holger Ehlers Befehl zum Auslaufen. Dem engagierten Team gelingt es zunächst nicht, die Tote zu identifizieren. Einziger Anhaltspunkt ist ein Fährticket, das Norge in ihrer Kleidung findet. Die Unbekannte war offenbar als Passagierin auf einem kleinen Personenschiff von Kaliningrad nach Neustadt unterwegs. Leider kann sich der Kapitän des Schiffes Peer Söhngen nicht an den Namen der Frau erinnern - er weiß nur noch, dass sie einen russischen Akzent hatte.
