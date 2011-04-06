Küstenwache
Folge 26: Im Fadenkreuz
Kapitän Holger Ehlers und seine Freundin, die Journalistin Henrike Matani, genießen ihren freien Tag auf der Ostsee: Mit einem Ausflugsboot sind sie unterwegs zu einer Robbenbank. Kapitän Ole Jansen freut sich über seine gut gelaunten Gäste und bietet der fröstelnden Henrike eine Tasse seines kräftigen Bohnenkaffees an. In Kürze müssten sie ihr Ziel erreicht haben. Ehlers ver-schwindet kurz in den Waschraum unter Deck. Schwungvoll will er die Treppe zurück nach oben eilen und weicht erschrocken zurück: Sämtliche Passagiere liegen bäuchlings auf den Planken und werden von zwei maskierten und bewaffneten Männern bedroht. Auch Jansen ist in ihrer Gewalt. Eilig sammeln die Männer Wertsachen und Handys ein. Ehlers muss aus seinem Versteck heraus dem Treiben der Täter hilflos zusehen. Es gelingt ihm, heimlich seine Kollegen auf der "Albatros II" zu alarmieren. Zur gleichen Zeit versucht Kapitän Jansen auf eigene Faust, die Täter an der Flucht zu hindern. Eiskalt wird er von einem der Männer niedergeschossen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick