Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Im Fadenkreuz

KultKrimiStaffel 14Folge 26vom 06.04.2011
Im Fadenkreuz

Im FadenkreuzJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 26: Im Fadenkreuz

44 Min.Folge vom 06.04.2011Ab 12

Kapitän Holger Ehlers und seine Freundin, die Journalistin Henrike Matani, genießen ihren freien Tag auf der Ostsee: Mit einem Ausflugsboot sind sie unterwegs zu einer Robbenbank. Kapitän Ole Jansen freut sich über seine gut gelaunten Gäste und bietet der fröstelnden Henrike eine Tasse seines kräftigen Bohnenkaffees an. In Kürze müssten sie ihr Ziel erreicht haben. Ehlers ver-schwindet kurz in den Waschraum unter Deck. Schwungvoll will er die Treppe zurück nach oben eilen und weicht erschrocken zurück: Sämtliche Passagiere liegen bäuchlings auf den Planken und werden von zwei maskierten und bewaffneten Männern bedroht. Auch Jansen ist in ihrer Gewalt. Eilig sammeln die Männer Wertsachen und Handys ein. Ehlers muss aus seinem Versteck heraus dem Treiben der Täter hilflos zusehen. Es gelingt ihm, heimlich seine Kollegen auf der "Albatros II" zu alarmieren. Zur gleichen Zeit versucht Kapitän Jansen auf eigene Faust, die Täter an der Flucht zu hindern. Eiskalt wird er von einem der Männer niedergeschossen.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen