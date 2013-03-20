Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Pias Albtraum

KultKrimiStaffel 16Folge 10vom 20.03.2013
Pias Albtraum

Pias AlbtraumJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 10: Pias Albtraum

44 Min.Folge vom 20.03.2013Ab 12

Ausgelassene Stimmung auf der Ostsee: Pia Cornelius feiert mit Freunden ihren Geburtstag. Marten Feddersen und Kai Norge sind mit von der Partie und gratulieren ihrer Kollegin herzlich. Plötzlich bemerkt Feddersen ein Boot, das sich ihrer Yacht genähert hat. Im nächsten Moment kracht ein Schuss über die Wellen, und Cornelius bricht getroffen zusammen. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Doch alles Hoffen scheint vergebens. Kurz darauf versammelt sich die Crew auf der "Albatros II", um auf hoher See eine Trauerzeremonie für Cornelius abzuhalten. Zutiefst erschüttert lassen Kapitän Ehlers und Feddersen einen Kranz für die Kollegin zu Wasser.

