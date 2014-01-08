Küstenwache
Folge 16: Teuflische List
Seit einiger Zeit macht ein chaotischer Fahrzeughalter mit seinem heruntergekommenen Kutter die Ostsee unsicher: Mal zerstört der "Chaos-Kapitän" durch falsche Manöver Fischernetze, mal verursacht er beinahe eine Kollision. Ehlers und die Crew haben Order, den Kutter aufzuspüren und den Halter festzusetzen. Doch dann erreicht ein Notruf die "Albatros II": Der Yachtbesitzer Jasper Stein meldet aufgeregt, dass seine Mutter während eines Ausflugs offenbar einen Herzinfarkt erlitten hat. Kapitän Holger Ehlers lässt sofort neuen Kurs aufnehmen und schickt Sanitäter Kai Norge und Bootsfrau Pia Cornelius mit dem Kontrollboot los. Als die beiden Jasper Steins Motoryacht erreichen, können sie nur noch den Tod von Elisabeth Stein feststellen. Alles deutet auf einen natürlichen Tod hin. Doch Cornelius findet nicht nur, dass die Tote kaum nach einer ehemaligen Schönheitskönigin aussieht, auch erscheint ihr das Verhalten von Jasper Stein merkwürdig. Gegenüber Norge äußert sie einen ungeheuerlichen Verdacht: Sie glaubt, dass es sich bei der Leiche gar nicht um Elisabeth Stein handelt.
