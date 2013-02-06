Küstenwache
Folge 5: Geschäfte mit dem Tod
Morgengrauen, schlechte Sicht. Ein schwarzes Speed-Schlauchboot mit maskierten Männern hält genau auf einen kleinen Frachter zu. Kein Zweifel: Piraten! Wenige Minuten später haben die modernen, schwer bewaffneten Seeräuber das Frachtschiff geentert. Unter Deck jedoch erwartet die Angreifer eine böse Überraschung: Blend- und Tränengaspatronen zünden, Schüsse fallen, und ein bestens ausgerüstetes Team einer deutschen Sicherheitsfirma überwältigt sie. Doch so echt und dramatisch alles ausgesehen hat, das Ganze war nur eine Übung der Firma "Sea-Safe-Security", deren Chef Hannes Mettler damit den lukrativen Großauftrag einer Reederei zur Schiffssicherung an Land ziehen will. Notwendig hierfür ist zudem ein Eignungszertifikat der Küstenwache, weswegen auch Kapitän Sander als Beobachter der Übung anwesend ist.
