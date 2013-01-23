Küstenwache
Folge 3: Miss Ostsee
Während die Crew der Küstenwache mit der "Albatros II" auf nächtlicher Patrouillenfahrt ist, herrscht am Neustädter Strand reges Treiben. Dort wird die Wahl der "Miss Ostsee" vorbereitet, und die Party erreicht allmählich ihren Höhepunkt. Veranstalter Harry Hansen hat zur "Nacht der Sponsoren" geladen. Endlich präsentiert er seinen Gästen die acht Finalistinnen und verspricht einen spannenden Wettbewerb. Am nächsten Morgen findet die Küstenwache Harry Hansen tot auf seiner Yacht. Die Spurenlage deutet auf einen Streit mit tödlichem Ausgang hin. Der Täter hat Hansen, offenbar um ihn zu verhöhnen, nach der Tat den Siegerkranz der "Miss Ostsee" um den Hals gelegt.
