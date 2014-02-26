Küstenwache
Folge 21: Die letzte Prüfung
44 Min.Folge vom 26.02.2014Ab 12
Der Tauchgang in die Tiefen der Ostsee wird Philipp Omesas, Professor am Institut für Schiffbau, zum Verhängnis. Ein kleines Problem mit seinem Atemregler hat fatale Folgen. Plötzlich entweicht die Luft unkontrolliert. Omesas versucht vergeblich, das Ventil zu schließen, doch in kurzer Zeit ist seine Pressluftflasche leer. Mehr als eine Stunde später entdeckt die Küstenwache eine Notfallboje. Sofort leitet Kapitän Ehlers eine Rettungsmaßnahme ein, doch der Professor kann nur noch tot geborgen werden. Hatte er keinen Tauchpartner, der ihm hätte helfen können? Kaum vorstellbar, so weit draußen auf See.
Küstenwache
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises