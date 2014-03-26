Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Es war einmal

KultKrimiStaffel 16Folge 25vom 26.03.2014
Es war einmal

Es war einmalJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 25: Es war einmal

44 Min.Folge vom 26.03.2014Ab 12

Polizeioberkommissarin Saskia Berg hat sich frei genommen. Ihr Patenkind Greta ist gerade in Neustadt zu Besuch, und die beiden unternehmen eine Tour mit einem Ausflugsschiff auf der Ostsee. Greta ist fasziniert von einem Mann in einem auffälligen Outfit. Plötzlich springt dieser auf und bedroht den Skipper mit einer alten Pistole. Berg reagiert sofort und informiert die "Albatros II". In kurzer Zeit ist das Kontrollboot vor Ort. Kapitän Sander und Berg gelingt es gemeinsam, den Entführer zu überwältigen.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen