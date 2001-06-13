Küstenwache
Folge 10: Mörderische Konkurrenz
Kapitän Ehlers besucht gemeinsam mit seiner Freundin Liv ein Sommerfest des örtlichen Yachtclubs und wird dabei Zeuge eines heftigen Streits zwischen Günter Boysen und Siegmar Koch. Die beiden Werftbesitzer stehen in harter Konkurrenz zueinander. Boysen, gleichzeitig Vorsitzender des Clubs, hat Koch bereits seit längerem ein Kooperationsangebot gemacht, was jedoch von diesem bislang abgelehnt wurde. Wütend verlässt Koch die Feier, um sich zum Arbeiten auf seine Privatyacht zurückzuziehen. Am nächsten Tag stößt die "Albatros" nördlich der Insel Pöhl auf Kochs Boot - es ist menschenleer und komplett durchwühlt. Da sämtliche Wertgegenstände fehlen, geht die Küstenwache davon aus, dass die Tat auf das Konto von Dieben geht, die sich schon seit geraumer Zeit auf das Ausräumen von teuren Yachten spezialisiert haben. Allem Anschein nach hat es an Bord einen Kampf gegeben, worauf die Blutspuren hinweisen. Von Siegmar Koch fehlt jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick