Küstenwache
Folge 11: Kampf der Fischer
Als die "Albatros" einen verdächtigen Kutter kurz vor der polnischen Grenze kontrolliert, bestätigt sich die Befürchtung der Küstenwache: Die beiden Fischer Ole Jenssen und Sören Nissen haben verbotenerweise quotierten Dorsch eingeholt, um ihn anschließend nach Polen zu verkaufen. Wieder im Heimathafen, kommt es zwischen Ole und Hauke zu einer heftigen Auseinandersetzung. Er und die anderen Niendorfer Fischer sind wütend, dass Ole mit seiner wiederholten Schwarzfischerei die Küstenwache auf sie und damit auf ihre gelegentlichen illegalen Fänge aufmerksam gemacht hat. Doch Ole steht das Wasser bis zum Hals. Eine Schuldenlast droht ihn und seine Frau Frauke zu erdrücken, zumal er sich bislang weigerte, ins erträgliche Touristengeschäft einzusteigen und mit der Fischerei aufzuhören. Auch zwischen Ole und Partner Sören beginnt ein bereits lange schwelender Konflikt zu eskalieren: Sören fordert mehr Geld, außerdem konnte er es nie verwinden, dass sich Frauke damals für Ole entschieden hatte. Eines Tages fährt Ole allein mit dem Kutter hinaus.
