Küstenwache

Yachten im Bermuda-Dreieck

KultKrimiStaffel 4Folge 2vom 18.04.2001
Yachten im Bermuda-Dreieck

Yachten im Bermuda-DreieckJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 2: Yachten im Bermuda-Dreieck

46 Min.Folge vom 18.04.2001Ab 12

Vor Travemünde findet die Küstenwache die im Wasser treibende Leiche des Hafenmeisters. Erste Nachforschungen ergeben, dass der Mord in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Serie von Yacht-Diebstählen steht, die die Region seit einiger Zeit in Atem hält. Immer wieder verschwinden Luxusyachten scheinbar unsichtbar und auf mysteriöse Weise aus den Häfen, ohne dass man bisher der Verbrecher habhaft werden konnte. Gruber, von der Presse unter Druck gesetzt, erwartet von Kapitän Ehlers und seiner Crew schnelle Ergebnisse. Der nicht gerade sympathische Torben Hartmann, Angestellter einer Wassersportversicherung, soll dabei über die laufenden Untersuchungen unterrichtet werden. Erste Ermittlungen führen Ehlers zu Manfred Müller, einem der größten Yachtmakler der Region, für den der dubiose Mechaniker Wolfgang Potborski arbeitet. Trotzdem kommt man dem Diebesring nicht auf die Spur.

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

